На позачергових парламентських виборах у Казахстані перемагає партія влади – екзит-пол

Як свідчать дані екзит-полу, проведеного Комерційним телевізійним каналом, "Нур Отан" отримує 82% голосів виборців, передає Deutsche Welle.

Друге місце на виборах, за цими даними, посідає партія "Ак жол", за яку проголосували 7,22% виборців. На третьому місці - комуністи з 7,17% голосів. Партія "Ауил" набирає 2,05%, опозиційна Загальнонаціональна соціал-демократична партія - 1,21%, а партія "Бірлік" - 0,35%.

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Центральна виборча комісія Казахстану заявила про рекордну явку на парламентських виборах - 77,1%. Загалом своїм конституційним правом скористалися 7,5 млн громадян із 9,8 млн виборців, включених до списків.

Як повідомляв УНІАН, у Казахстані сьогодні відбулися позачергові вибори в мажиліс (нижню палату) парламенту Казахстану та вибори депутатів масліхатів (місцевих представницьких органів влади). За місця в парламенті боролися шість політичних партій.