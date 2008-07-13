МЗС РФ: неприпустимо сумніватися в надійності Росії як партнера

Міністерство закордонних справ Російської Федерації називає неприпустимими вислови представників Великобританії і США, які під час обговорення резолюції щодо Зімбабве в Раді Безпеки ООН заявили, що позиція Москви з цього питання ставить під сумнів надійність Росії як партнера у "Великій вісімці", зазначається в коментаріофіційного представника міністерства Андрія Нестеренка.

Напередодні в ООН відбулося обговорення американського варіанту резолюції щодо Зімбабве. Росія і Китай наклали вето на цей документ.

"У зв`язку із застосуванням Росією і Китаєм права "вето" до цього американського проекту представники США і Великобританії дозволили собі заявити, що таке наше голосування - мало не відхід Росії від домовленостей щодо Зімбабве на нещодавньому саміті "вісімки" в Тояко і що це ставить під сумнів надійність Росії як партнера у "Великій вісімці", - наголошується в документі МЗС.

"Вважаємо такі вислови неприпустимими. Американський і британський представники при ООН в кращому разі взагалі не інформовані про дискусію лідерів "вісімки" в Тояко, а в гіршому - свідомо перекручують факти".

"...Насправді ж, - продовжує Андрій Нестеренко, - в спеціальній заяві "вісімки" щодо Зімбабве, де висловлена заклопотаність лідерів з приводу ситуації в цій країні, ні слова нема про підтримку країнами "вісімки" яких-небудь кроків у Раді Безпеки ООН на даному етапі". Причому "...така позиція не є випадковою, вона є результатом серйозних дискусій в рамках яких за наполяганням Росії із схваленого тексту було виключено всі згадки про дії по лінії Ради Безпеки". Таким чином впродовж дискусії в Японії, "була підтверджена готовність вжити і подальші кроки проти тих, хто вдається до насильства, але про кроки в Раді Безпеки в цій заяві "вісімки" - ні слова", тож саме внесення в Нью-Йорку свідомо неадекватного проекту резолюції не вписується в колективні підходи".

Наприкінці червня Роберт Мугабе, що перебуває 28 років при владі в Зімбабве, бувши єдиним кандидатом на президентських виборах, оголосив про свою перемогу. Опозиція з цим не погодилася і заявила про репресії в країні.

Міжнародне співтовариство різко засудило "нечесні і недемократичні" вибори в Зімбабве і погрозило введенням санкцій, зокрема, введенням ембарго на постачання озброєнь і заборони на виїзд офіційних осіб за межі країни.