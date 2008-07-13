Сьогодні засновано Союз країн Середземномор'я

Союз для Середземномор`я засновано сьогодні на саміті 43-х держав, який відбувався у Парижі.

Як передає ІТАР-ТАРС, до нової міжнародної організації увійшли 27 країн-членів Євросоюзу, 10 країн Півдня: Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Мавританія, Сирія, Туніс, Туреччина, а також Палестинська автономія, Албанія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія і Монако.

Лише один із середземноморських лідерів Муамар КАДДАФІ відкрито відмовився від участі в паризькому саміті. На думку лівійського лідера, «цей план має на меті знову поставити арабські країни під владу європейців».

Населення країн-членів СДС перевищує 760 млн. осіб. Діяльність нової організації грунтуватиметься на принципах рівноправності країн Півночі і Півдня і спрямована на реалізацію конкретних проектів, зокрема щодо використовування сонячної енергії і боротьби із забрудненням Середземного моря. Джерела їхнього фінансування будуть визначені по мірі налагодження роботи нового союзу.

Самміт Союзу для Середземномор’я не зміг визначити місце, де працюватиме Секретаріат організації. Як передає власний кореспондент УНІАН, це питання вирішили відкласти до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та країн Середземномор’я, яка має відбутися у листопаді.

В ході самміту лідери 43 країн, 27 з яких – члени ЄС, визначили, що самміти голів держав Союзу для Середземномор’я проводитимуться раз на два роки, засідання міністрів закордонних справ – раз на рік.

Лідери також погодили перші 6 конкретних проектів, що реалізовуватимуться в рамках Союзу. Серед цих проектів – очищення Середземного моря, розвиток поромних шляхів та автомобільних доріг, розвиток сонячної енергетики, створення Євро-середземноморського університету та розвиток підприємництва.

Фінансування проектів здійснюватиметься як за рахунок ЄС, так і за рахунок ЄБРР, країн-учасниць Союзу та за допомогою залучення приватного капіталу.

Співпрезидентами Союзу для Середземномор’я були обрані Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент Єгипту Хосні МУБАРАКА.

“Є дві новини в цьому процесі: по-перше, бажання рівності між Північчю та Півднем, і, по-друге, об’єднатися навколо конкретних проектів”, - сказав Президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня цього року Єврокомісія запропонувала принципи діяльності Союзу для Середземномор’я.

Лідери ЄС вирішили створити Союз для країн Середземнор’я на саміті у Брюсселі 13-14 березня цього року і доручили Єврокомісії до червневого самміту ЄС представити проект організації цього Союзу.

Ідея створення Середземноморського союзу була розроблена Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ та канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ і мала на меті посилити зв’язки між середземноморськими країнами-членами ЄС та країнами Північної Африки, Ізраїлем і близькосхідними країнами для боротьби з тероризмом, нелегальною міграцією, вирішення питань в сфері енергетики, торгівлі, забезпечення водними ресурсами та стабільного розвитку.