ДТП у Франції: При лобовому зіткненні мікроавтобуса і вантажівки загинули 12 осіб

За даними газети La Montagne, лобове зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою, що сталося в департаменті Альє регіону Овернь, між містом Мулен і комуною Монбеньї, повідомляє ТАСС.

"Мікроавтобус з португальцями (особи яких встановлюються), який повертався зі Швейцарії на їх батьківщину, врізався у зустрічну вантажівку", - пише видання. За інформацією газети, серед загиблих є одна дитина.

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Водій мікроавтобуса отримав поранення і був доставлений в лікарню. Два водія-італійця, які їхали у вантажівці, отримали легкі поранення, але перебувають у стані шоку. За їх словами, мікроавтобус виїхав на смугу зустрічного руху, і у них не було можливості ухилитися від зіткнення.

На місці аварії працюють рятувальники і поліція.