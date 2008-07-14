ВМФ Росії посилить контроль за північчю Норвегії

Військово-морський флот Росії відновив присутність бойових кораблів Північного флоту в арктичних районах, включаючи територію біля архіпелагу Шпіцберген, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на службу інформації і громадських зв`язків флоту.

За інформацією служби, нині в район прибув великий протичовновий корабель "Североморськ", а з 17 липня в районі буде ракетний крейсер "Маршал Устінов". Як наголошується, періодичні заходи бойових кораблів Північного флоту в арктичні райони здійснюватимуться з необхідною регулярністю в суворій відповідності з міжнародним правом.

Рішення про відновлення присутності ВМФ Росії в районі Шпіцбергена було ухвалене у зв`язку з тим, що Норвегія оголосила територію навколо архіпелагу зоною своєї виняткової економічної діяльності і заважає працювати там російським рибакам. У квітні 2008 року глава Держкомриболовства РФ Андрій Крайній звернувся до командування ВМФ з проханням подати підтримку російським рибакам.

Шпіцберген - найпівнічніша частина Норвегії, проте має особливий статус - господарську діяльність на архіпелазі здійснюють Норвегія і Росія. Згідно з угодою від 1920 року країни, що підписали його (на сьогодні таких більше 40), мають рівні права на видобуток природних ресурсів.

У м. Баренцбург на Шпіцбергені є консульство Російської Федерації і російська вугільна шахта.