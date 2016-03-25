У Брюсселі затримали ймовірного третього терориста з аеропорту - ЗМІ

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Le Soir, яке володіє інформацією з джерел в правоохоронних органах. За даними видання, слідчі вважають, що існує "велика ймовірність", що затриманий чоловік, це та сама людина в капелюсі, яку сфотографували в аеропорту разом з двома терористами, які себе підірвали в аеропорту. Третій підозрюваний втік до вибухів.

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Затриманого допитують, він нібито відмовляється співпрацювати. На даному етапі, йому не висували жодних звинувачень.

Прокурор також підтвердив, що разом із Фейсалом були затримані Халід А. та Маріам А.

Четверта людина, Алі Е. був затриманий на вулиці Авеню дю Порт в Брюсселі. Двоє інших людей були арештовані, коли їхній автомобіль покидав Брюссель в напрямку комуни Джетт.

Раніше стали відомі імена двох терористів, які підірвали себе в аеропорту Брюсселя - це Наджим Лашрауї та Ібрагім аль-Бакрауї.