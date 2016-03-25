Поліція Бельгії розшукує п’ятого підозрюваного у терактах в Брюсселі (фото)

За даними DH, спецслужби сформували список з пʼяти головних підозрюваних в організації терактів у Брюсселі, пише Європейська правда.

Серед них є Наїм Аль-Хамед. Про цього чоловіка відомо, що він народився 1 січня 1988 року в сирійському місті Хама, є сирійцем за походженням.

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Повідомляється, що Наїм "озброєний і особливо небезпечний".

Також відомо, що новий підозрюваний в брюссельських терактах може бути причетний і до організації паризьких терактів, оскільки відомо, що імʼя для міжнародного розшуку вказується разом з іменами Мохаммеда Абріні, а також Наджима Лашруї.

Нагадаємо, вибухи в аеропорту Брюсселя сталися у вівторок рано вранці. За ними стався вибух на станції метро в центрі міста. Всього в результаті трьох вибухів загинули понад 30 людей, більше 300 отримали поранення.

Атаку влада країни кваліфікувала як теракт. Всі три вибухи здійснили смертники. Їх особи вже встановлені. В даний час поліція шукає їх ймовірних спільників.