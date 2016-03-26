Легендарна британська рок-група Rolling Stones вперше виступила на Кубі (фото)

Легендарна британська рок-група Rolling Stones вперше виступила на Кубі, зібравши на свій безкоштовний концерт сотні тисяч глядачів.

Кубинці почали збиратися у величезному спортивному комплексі "Сьюдад Депортіво" в Гавані за багато годин до початку концерту, який на Кубі вже називають історичним, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Популярних музикантів такого масштабу не було на Кубі з тих пір, як лідер кубинської революції Фідель Кастро в 1961 році фактично заборонив на острові рок-музику, назвавши її підривною і декадентською.

Точно оцінити кількість тих, хто прийшов на виступ "роллінгів" не вийде, проте влада оцінює місткість "Сьюдад Депортіво" в півмільйона людей - і спортивний комплекс був практично заповнений вщерть.

За іншими оцінками, глядачів було все ж таки менше - близько 200 тисяч.

Концерт Rolling Stones, який багато хто вважає ще однією прикметою стрімких змін на Кубі, пройшов через три дні після настільки ж історичного візиту на острів президента США Барака Обами - першого відвідування Куби американським президентом майже за 90 років.