Кількість жертв теракту в Пакистані зросла до 72 (відео)

Число жертв недільного теракту в пакистанському місті Лахор зросла до 72. Про це з посиланням на представників міської влади повідомляє "Сіньхуа".

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За словами спікера глави провінції Панджаб, серед загиблих 29 дітей. Поранення отримали 315 осіб. Також стало відомо, що смертником виявився 28-річний житель сусіднього міста.

Сюжет з місця вибуху у Пакистані опублікувало агентство Reuters.

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Як повідомляв УНІАН, терорист-смертник підірвав себе посеред натовпу в парку на сході Пакистану в неділю, 27 березня. Представник поліції Хайдер Ашраф уточнив, що він цілеспрямовано попрямував до дитячого майданчику, коли люди гуляли ввечері в парку.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Талібан".