Тільки "стратегічні інтереси": Керрі заявив, що Росія не є союзником США у Сирії

Про це Керрі сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи є Росія союзником у Сирії, Керрі сказав, що "ні", але водночас зазначив, що РФ є країною, яка допомагає США у певних справах, які мають відношення до "стратегічних інтересів" Сполучених Штатів.

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"Росія сприяла досягненню угоди щодо ядерної програми Ірану. Росія допомогла позбутися хімічної зброї у Сирії. Зараз Росія допомагає припинити бойові дії (у Сирії). І якщо Росія дійсно може допомогти, щоб вплинути на політичний перехідний період, то це все відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів", - заявив Керрі.

Керрі, який минулого тижня відвідав Москву та зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими високопосадовцями, сказав, що росіяни "не є відданими Асаду (президенту Сирії)".

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Путін підтримував Асада, забезпечуючи військову підтримку його режиму, але оголосив раніше у березні про початок виведення російських сил із Сирії.

Керрі, відповідаючи на питання, чи здобула Росія більш кращу позицію на Близькому Сході, заявив, що така ідея звучить смішно.