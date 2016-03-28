Серія терактів у Брюсселі: прокуратура відпустила підозрюваного

Прокуратура Бельгії відпустила підозрюваного в причетності до терактів в Брюсселі Фейсала Шеффу через брак доказів, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Раніше стало відомо, що Шеффу працював як незалежний журналіст.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в Брюсселі прогриміли 3 вибухи, в результаті яких, за останніми даними, загинули 35 людей, ще близько 300 отримали поранення. Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава". 26 березня прокуратура Бельгії висунула перші звинувачення у зв'язку з терактами в Брюсселі.