Іран продовжить балістичну програму, незважаючи на нові санкції США

Іран продовжить розвивати свою програму балістичних ракет, незважаючи на те, що США внесли в санкційний список ще ряд пов'язаних із нею компаній. Про це заявив керівник аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизадех, з посиланням на Reuters передає ZN.UA.

Читайте такожІран категорично відкинув питання про припинення розробки ракет

"Навіть якщо вони побудують стіну навколо Ірану, наша ракетна програма не припиниться. Вони намагаються залякати наших чиновників санкціями і вторгненням. Цей страх є нашою найбільшою загрозою", – сказав Хаджизадех.

Як повідомляв УНІАН, Іран останнім часом провів цілий ряд запусків балістичних ракет малої, середньої і великої дальності в рамках навчань. У Тегерані підкреслили, що ці ракети можуть бути оснащені ядерними боєголовками, а випробування проводилися виключно «в рамках національної оборонної доктрини».

У минулому році світові лідери погодилися на скасування санкцій проти Ірану в обмін на дотримання Тегераном своїх зобов'язань щодо обмеження розробки ядерної зброї.

Євросоюз уточнив, що з Ірану знімаються не всі санкції, а лише економічні і фінансові обмеження, пов'язані з його ядерною програмою.

Читайте такожІран провів випробування балістичних ракет (фото)

В середині січня Іран отримав доступ до 32 мільярдів доларів, які раніше були заблоковані, після зняття міжнародних економічних санкцій.