Обама про свободу слова: "На відміну від тебе, Володимире, я не редагую статті до публікації"

В ході тієї розмови, Барак Обама висловив припущення, що російський президент повністю контролює ЗМІ у своїй країні, передає "Голос Америки".

Президент США згадав про цей епізод у Вашингтоні на церемонії вручення Тонерівської премії за видатні досягнення у політичній журналістиці за 2015 рік.

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"Деякий час тому у мене була грунтовна розмова з президентом Путіним про Україну і Сирію, – сказав Барак Обама. – Він прочитав статтю Джефа Голдберга в журналі Atlantic про мою зовнішньополітичну доктрину. І він сказав: “Я не згоден з деякими речами, які ви там сказали”".

Барак Обама сказав, що, хоча його цитати в статті були наведені вірно, деякі моменти публікації, "можливо, не в повній мірі відображали всі нюанси моїх міркувань по конкретній темі, яку піднімав президент Путін".

"Я вказав йому, що, звичайно ж, на відміну від тебе, Володимире, я не редагую статті до публікації", – сказав Барак Обама.

В інтерв'ю з широкого кола питань, опублікованому в середині березня, президент США сказав, що Росія продемонструвала слабкість, коли вторгалася в Україну і направляла своїх військових до Сирії. "Реальна сила означає, що ви можете отримати те, що вам потрібно, не вдаючись до насильства", – зазначив він.

У своєму виступі президент не уточнив, яка частина інтерв'ю обговорювалося з російським прездентом.

Білий дім повідомив, що лідери США і Росії розмовляли по телефону 15 березня. В ході цієї розмови обговорювалося зроблене президентом РФ оголошення про часткове виведення російських військ з Сирії та ситуація в Україні.