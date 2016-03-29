Аеропорт Ларнаки закрили у зв'язку із захопленням літака EgyptAir
11:54, 29 березня 2016Світ
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Влада Кіпру прийняла рішення тимчасово закрити для прийому і відправлення повітряних суден аеропорт Ларнаки, де приземлився захоплений вранці літак A320 авіакомпанії EgyptAir.
Через захоплення літака EgyptAir аеропорт Ларнаки закритий / cyprus-mail.com
Як повідомляється, рейси перенаправляються в аеропорт курортного міста Пафос, що знаходиться неподалік, передає Бі-бі-сі.
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На підході до аеропорту Ларнаки в даний час знаходиться тільки літак А319 авіакомпанії EasyJet. Судячи з інформації на сайті flightradar24.com він приземлиться в аеропорту Пафосу.
Раніше стало відомо, що авіакомпанія EgyptAir домоглася звільнення більшості пасажирів захопленого літака. На борту залишилося четверо пасажирів-іноземців, а також семеро членів екіпажу.
Пасажирський літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS181 з Александрії в Каїр, був захоплений у вівторок вранці відразу після вильоту.
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