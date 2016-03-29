Аеропорт Ларнаки закрили у зв'язку із захопленням літака EgyptAir

Як повідомляється, рейси перенаправляються в аеропорт курортного міста Пафос, що знаходиться неподалік, передає Бі-бі-сі.

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На підході до аеропорту Ларнаки в даний час знаходиться тільки літак А319 авіакомпанії EasyJet. Судячи з інформації на сайті flightradar24.com він приземлиться в аеропорту Пафосу.

Раніше стало відомо, що авіакомпанія EgyptAir домоглася звільнення більшості пасажирів захопленого літака. На борту залишилося четверо пасажирів-іноземців, а також семеро членів екіпажу.

Пасажирський літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS181 з Александрії в Каїр, був захоплений у вівторок вранці відразу після вильоту.