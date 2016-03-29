Ердоган заявив, що особиста зустріч з Обамою таки відбудеться

Про це він заявив на прес-конференції перед від'їздом до США, передає РБК з посиланням на Reuters.

За словами турецького президента, тривалість і порядок його зустрічі з Обамою будуть залежати від розкладу заходів у ході саміту.

Ердоган зазначив, що він також має намір зустрітися з іншими лідерами.

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Нагадаємо, вчора видання The Wall Street Journal повідомляло, що президент США Барак Обама відмовився особисто зустрічатися зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом, який приїде до Вашингтона на саміт з ядерної безпеки.

Як стверджує джерело WSJ, посилаючись на неназваних чиновників, Обама відхилив пропозицію Ердогана приєднатися до нього на відкритті мечеті в штаті Меріленд, будівництво якого було профінансовано Туреччиною.

"У президента США також немає планів провести офіційну зустріч з Ердоганом у форматі один на один", - дізналися WSJ.