Ердоган заявив, що особиста зустріч з Обамою таки відбудеться
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що проведе переговори з президентом США Бараком Обамою в рамках саміту з ядерної безпеки, який відбудеться у Вашингтоні цього тижня.
Про це він заявив на прес-конференції перед від'їздом до США, передає РБК з посиланням на Reuters.
За словами турецького президента, тривалість і порядок його зустрічі з Обамою будуть залежати від розкладу заходів у ході саміту.
Ердоган зазначив, що він також має намір зустрітися з іншими лідерами.
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Нагадаємо, вчора видання The Wall Street Journal повідомляло, що президент США Барак Обама відмовився особисто зустрічатися зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом, який приїде до Вашингтона на саміт з ядерної безпеки.
Як стверджує джерело WSJ, посилаючись на неназваних чиновників, Обама відхилив пропозицію Ердогана приєднатися до нього на відкритті мечеті в штаті Меріленд, будівництво якого було профінансовано Туреччиною.
"У президента США також немає планів провести офіційну зустріч з Ердоганом у форматі один на один", - дізналися WSJ.