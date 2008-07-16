У Швеції розвалилася карусель: люди падали з 3-метрової висоти
09:23, 16 липня 2008Світ
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Аварія у популярному парку розваг
На заході Швеції в Гетеборзі щонайменше 20 осіб постраждали внаслідок падіння каруселі в популярному парку розваг.
Як передає радіо «Свобода», за даними представника поліції, під час роботи в атракціону зламалася опора. В результаті з триметрової висоти впало кілька кабінок, в яких сиділи люди. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середнього ступеня тяжкості.
Причини аварії з`ясовують.
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