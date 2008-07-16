У Швеції розвалилася карусель: люди падали з 3-метрової висоти

На заході Швеції в Гетеборзі щонайменше 20 осіб постраждали внаслідок падіння каруселі в популярному парку розваг.

Як передає радіо «Свобода», за даними представника поліції, під час роботи в атракціону зламалася опора. В результаті з триметрової висоти впало кілька кабінок, в яких сиділи люди. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середнього ступеня тяжкості.

Причини аварії з`ясовують.