Президент Франції обіцяє забезпечити максимальну безпеку під час Євро-2016

Як повідомляє Gaseta.ru, про це французький президент заявив під час свого візиту у Французький національний інститут спорту та фізичного розвитку 29 березня.

"Рівень безпеки буде максимальним. Це наш обов'язок як держави - забезпечити безпеку всім, хто вирішить відвідати Францію в червні, й ми не підемо на жодні компроміси в цьому питанні. Ми очікуємо близько 7 млн туристів, з яких 2,5 млн відвідають ігри, а ще 5 млн розмістяться у містах, де пройде турнір. Всі заходи, які заплановані в рамках Євро-2016, будуть проведені з максимальним рівнем безпеки. Ми ніколи не розглядали можливість перенесення або скасування турніру через тиск терористів та їхні погрози", - цитує Олланда L'Equipe.

Водночас він підкреслив, що французька влада вимагатиме від вболівальників прийняти встановлені правила, необхідні для забезпечення безпеки.

У свою чергу прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс запевняв, що перебування у фан-зонах під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2016 року буде безпечним.

Раніше стало відомо, що Олланд не відвідає товариський матч з Росією, який відбудеться сьогодні на "Стад де Франс".

Зазначимо, починаючи з другої половини 2015 року в Європі серйозно зросла загроза терактів. Частово це пов'язано із загостренням ситуації в арабських країнах і напливом біженців з цих територій, охоплених бойовими діями.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року світ вразила серія терактів в Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб, близько 370 отримали поранення. Як повідомив тоді президент Франції, ці напади були організовані в Бельгії з допомогою французів.

З тих пір в ЄС були помітно посилені заходи безпеки, однак терористи все ще проявляють активність. Так, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів, в результаті яких загинули 35 осіб.