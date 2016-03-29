Президент Франції обіцяє забезпечити максимальну безпеку під час Євро-2016
Президент Франції Франсуа Олланд обіцяє, що республіка забезпечить максимальну безпеку всім уболівальникам, які вирішили відвідати країну під час проведення чемпіонату Європи з футболу, який пройде з 10 червня по 10 липня 2016 року.
Як повідомляє Gaseta.ru, про це французький президент заявив під час свого візиту у Французький національний інститут спорту та фізичного розвитку 29 березня.
"Рівень безпеки буде максимальним. Це наш обов'язок як держави - забезпечити безпеку всім, хто вирішить відвідати Францію в червні, й ми не підемо на жодні компроміси в цьому питанні. Ми очікуємо близько 7 млн туристів, з яких 2,5 млн відвідають ігри, а ще 5 млн розмістяться у містах, де пройде турнір. Всі заходи, які заплановані в рамках Євро-2016, будуть проведені з максимальним рівнем безпеки. Ми ніколи не розглядали можливість перенесення або скасування турніру через тиск терористів та їхні погрози", - цитує Олланда L'Equipe.
Водночас він підкреслив, що французька влада вимагатиме від вболівальників прийняти встановлені правила, необхідні для забезпечення безпеки.
У свою чергу прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс запевняв, що перебування у фан-зонах під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2016 року буде безпечним.
Раніше стало відомо, що Олланд не відвідає товариський матч з Росією, який відбудеться сьогодні на "Стад де Франс".
Зазначимо, починаючи з другої половини 2015 року в Європі серйозно зросла загроза терактів. Частово це пов'язано із загостренням ситуації в арабських країнах і напливом біженців з цих територій, охоплених бойовими діями.
Читайте такожУ Брюсселі скасований "Марш проти страху" через збереження терористичної загрози
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року світ вразила серія терактів в Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб, близько 370 отримали поранення. Як повідомив тоді президент Франції, ці напади були організовані в Бельгії з допомогою французів.
З тих пір в ЄС були помітно посилені заходи безпеки, однак терористи все ще проявляють активність. Так, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів, в результаті яких загинули 35 осіб.