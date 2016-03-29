У Німеччині за останні 15 років попередили 11 терактів

Про це у вівторок, 29 березня, сказав керівник Федерального управління кримінальної поліції Німеччини Гольґер Мюнх в ефірі радіостанції Bayerischer Rundfunk, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, цьому сприяла "не лише удача, а й хороша взаємодія служб безпеки".

Мюнх вказав на значну небезпеку скоєння терактів у Німеччині особливо на тлі значної кількості бойовиків, які повертаються з Близького Сходу до Європи. "Ми можемо констатувати, що Європа, а таким чином і Німеччина, перебувають під прицілом ісламістського тероризму, тож через це ми виходимо з підвищеного рівня небезпеки скоєння теракту тут у Німеччині", - наголосив глава відомства.

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На сьогодні німецькі правоохоронці мають інформацію про 470 осіб, які становлять терористичну загрозу. До них належать ісламісти, які приєднувалися до таких екстремістських організацій, як "Ісламська держава", та здобули бойовий досвід у Сирії та Іраку, а потім повернулися до Німеччини. "Кількість (таких осіб – УНІАН) значно зросла за останні роки", - додав Мюнх.

"Ми виходимо з того, що у декого з цих злочинців руки в крові, але часто нам не вдається цього довести", - заявив генпрокурор Німеччини Петер Франк виданню Süddeutsche Zeitung. За його словами, досить проблемним є збір доказів у гарячих точках, таких як Сирії чи Ірак. "Утім, часто у нас складається враження, що ці люди у Сирії займалися не лише охороною чи вишколом, а й були багаторазовими учасниками нанесення тілесних ушкоджень, вбивств та терактів з використанням вибухівки", - визнав Франк.

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