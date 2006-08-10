У зв`язку з наближенням тайфуну евакуйовано півмільйона китайців

На сході Китаю в безпечні місця евакуйовано близько 500 тис. людей в зв`язку з наближенням потужного тайфуну "Саомай".

Як передає РІА «Новости», очікується, що центр тайфуну досягне східного побережжя КНР в районі великого міста Веньчжоу вже сьогодні в другій половині дня.

Китайські метеорологи попереджають, що в найближчі години тайфун може стати ще потужнішим. За останніми даними, швидкість в центрі "Саомая" перевищує 140 кілометрів на годину.

Сезон тайфунів в Тихому океані починається в травні і зазвичай закінчується наприкінці вересня - початку жовтня.

Найбільш руйнівним цього сезону поки що залишається тайфун "Біліс", який на початку липня забрав життя понад 600 людей на півдні і сході Китаю.