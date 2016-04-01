У МЗС РФ спростували повідомлення про домовленості зі США щодо долі Асада

Вирішувати долю керівництва країни може лише народ, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

"І в цьому випадку (про нібито досягнуті домовленості про долю Асада у ході візиту до Москви держсекретаря США Джона Керрі - Ред.) відбувається підміна фактів, проявляється прагнення видати бажане за дійсне", - сказав Лавров.

Він наголосив, що, згідно з рішенням Міжнародної групи підтримки Сирії і Радбезу ООН, вирішувати долю керівництва країни може лише народ.

Лавров вважає, що США регулярно запускають дезінформацію щодо змісту переговорів щодо Сирії.

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Раніше сирійський лідер Башар Асад заявив, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ. "Це залежить від позиції народу Сирії, є народна воля до проведення дострокових президентських виборів. Якщо така воля є, то для мене це не проблема", - зазначив він.