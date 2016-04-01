У Ліберії зафіксований новий випадок смерті від Еболи

Про це повідомляє Reuters.

"Вчора молода жінка у віці близько 30 років померла від лихоманки Ебола в лікарні", - повідомив високопоставлений чиновник з Міністерства охорони здоров'я Ліберії, додавши, що влада готується зробити заяву з цього приводу.

Один із співробітників лікарні також підтвердив, що у жінки був позитивний результат на лихоманку Ебола, і що вона померла в четвер.

Як повідомляв УНІАН, буквально вчора у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що незважаючи на окремі нові випадки захворювання, епідемію вдалося взяти під контроль.

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Зазначимо, геморагічна лихоманка Ебола - це гостра висококонтагіозна вірусна хвороба, що викликається вірусом Ебола. Є рідкісним, але вкрай небезпечним захворюванням. Спалахи епідемії зафіксовано у Центральній і Західній Африці, летальність становила від 25 до 90% (в середньому 50%). Надійної вакцини від лихоманки Ебола на даний момент не існує, але країни вже всерйоз зайнялися вакциною через спалах хвороби в 2015 році.

Найбільша спалах захворювання стався в 2014 році в Західній Африці й не завершилася досі. В результаті цієї хвилі захворюваності вже померли майже 11,3 тисячі осіб з 27,7 тисяч хворих (летальність – 41%).