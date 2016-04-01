Оборону східних кордонів Європи посилять 4 тисячі військових та 200 танків

4 тисячі військових та понад 200 танків посилять оборону східних кордонів Європи. Про це повідомляє 5-ий канал.

Більшість військових – американці. Про відповідне рішення Пентагону поінформував головнокомандувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. Танкові бригади з лютого 2017 року почергово перебуватимуть у Болгарії, Румунії, Польщі, Латвії, Литві та Естонії.

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За словами Брідлава, так Альянс посилює захист європейських держав від агресивної політики Росії. Напередодні під час свого візиту до Латвії він закликав НАТО готуватися до протиповітряної оборони країн Балтії.

Відомо, що у 2014 році після анексії Росією Криму НАТО вдвічі збільшило кількість патрульних літаків над Латвією, Литвою та Естонією. Нині ж, побоюючись агресії з боку Росії, Альянс розглядає можливість посилити патрулювання неба та оборону на східних кордонах.