Брюссельський аеропорт запрацює 3 квітня

Брюссельський аеропорт "Завентем" частково відновить свою роботу завтра, 3 квітня. Про це повідомив виконавчий директор Арно Фейст, передає Reuters.

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"Завтра, в неділю, Брюссельський аеропорт частково запрацює", - сказав Фейст на прес-конференції.

Вибухи, що відбулися 22 березня в аеропорту Завентем і на станції метро "Маальбек", забрали 35 життів, близько 300 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідальність за напади на Париж і Брюссель взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".