"Офшорний скандал": Біля Кремля активісти проводять пікети з вимогою імпічменту Путіна (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter російський опозиціонер Микола Ляскін.

Активісти тримають таблички з написами: "Путін ховає гроші у Панамі", "Путін. Офшори. Імпічмент" та інші.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Independent, так звані "Панамські документи, отримані після витоку інформації, викривають діючих і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникнення відповідальності.

Читайте такожУ Кремлі вирішили ігнорувати вимоги у соцмережах про імпічмент Путіна через скандал з офшорами

"Панамські документи" налічують понад 11 млн конфіденційних матеріалів відносно багатих та впливових осіб у всьому світі, які приховували свої доходи. Документи були отримані від панамської юридичної фірми Mossack Fonseca. Документи потрапили у Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

Документи свідчать про те, що деякі з 72-х діючих і колишніх лідерів займалися грабунком своїх країн.

Читайте такожФірма - юридичний радник Порошенка пояснила, що створення офшору було єдиним шляхом передати "Рошен" у "сліпий страст"

За даними Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, люди з оточення президента Росії вивели з країни в офшори не менше 2 млрд доларів.