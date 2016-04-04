Названа дата першого запуску з російського космодрому "Восточний"

Про це повідомляє Роскосмос. "Державна комісія, розглянувши результати комплексних випробувань стартового комплексу космодрому "Восточний" і підготовки ракети-носія "Союз 2.1 а", ухвалила рішення про призначення першого пуску у 05:01 за московським часом 27 квітня 2016 року",- йдеться в повідомленні, яке держкорпорація опублікувала в соцмережах.

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Раніше генеральний директор Роскосмосу Ігор Комаров заявив, що перший пуск з російського космодрому "Восточний" відбудеться в останній декаді квітня: тоді на орбіту будуть виведені два супутники. Починаючи з 2018 року з нього планують проводити не менше п'яти пусків, а в перспективі - вже не менше восьми щорічно. Всього ж, за його словами, в найближчі 10 років на орбіті повинні виявитися 44 супутники.