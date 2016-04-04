Transparency International закликає заборонити офшорні організації

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Пов'язане з "панамськими документами" розслідування розкриває темну сторону глобальної фінансової системи, в якій банки, професійні юристи та фінансисти дозволяють корупціонерам ховати в таємних компаніях неправедно нажиті капітали", – йдеться в повідомленні на сайті Міжнародної антикорупційної організації.

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На думку Transparency International, лідери держав повинні зібратися разом і заборонити компанії, які підтримують масштабну корупцію і допомагають корупціонерам безперешкодно користуватися багатствами, які ті нажили нечесним шляхом.

Організація також закликала країни, що входять у "велику двадцятку", гарантувати відкритість реєстрів власності і застосовувати санкції до держав, які цього не роблять. У Transparency International виступають за відкритість реєстрів бенефіціарів всіх компаній, так як це ускладнить приховування коштів в офшорних фірмах.

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Увечері 3 квітня автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції. Репортери з 76 країн обробили понад 11 млн документів щодо офшорних компаній та їх власників. В Україні став фігурантом розслідування, зокрема, президент Петро Порошенко.