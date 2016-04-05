Франція вирішила повернути Панаму у чорний список офшорів

Про це заявив міністр фінансів Франції Мішель Сапен, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro. "Франція вирішила внести Панаму у список країн, з якими ми не співпрацюємо, з усіма наслідками для тих, які мають з нею угоди" - сказав він.

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Мішель Сапен додав, що Франція помилково вважала Панаму країною, здатною "дотримуватись основних міжнародних принципів".

Раніше повідомлялося, що президент Франції пообіцяв, що слідчі органи розслідуватимуть інформацію щодо податкових шахрайств за документами панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, якщо вони стосуватимуться французьких громадян.

Як відомо, із однієї з найбільш засекречених компаній світу – панамської юридичної фірми Mossack Fonseca - просочилися 11 млн документів.

Завдяки масштабному витоку конфіденційних документів стало відомо, як багаті та впливові особи використовують офшорні зони, щоб приховати свої статки.