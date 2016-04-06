ЄС необхідно укласти угоду з країнами Африки про мігрантів - глава МВС Німеччини

Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр вважає, що Євросоюз повинен укласти з країнами Північної Африки угоду щодо біженців, аналогічній тій, яка була досягнута між Брюсселем і Анкарою на екстреному саміті 18 березня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Zeit Online.

"Цей принцип правильний. Ми повинні застосувати також і до центрально-середземноморського маршруту (міграції в ЄС. - Ред.) з Північної Африки через Італію", - підкреслив де Мезьєр. За його словами, механізм обміну може бути повністю скопійований.

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Зараз за кожного видвореного з Євросоюзу нелегального мігранта ЄС легально приймає з Туреччини одного сирійського біженця. Як зазначив міністр, нові домовленості, у випадку їх досягнення, також передбачатимуть прийом легальних мігрантів в ЄС, у відповідності з "гуманітарними квотами". Глава МВС підкреслив, що механізм "в осяжній перспективі" буде обговорюватися сторонами.

Число мігрантів, які потрапляють в Італію після перетину Середземного моря, останнім часом суттєво зросло. У перші три місяці з початку року воно перевищило 16 тисяч, в той час як в аналогічний проміжок 2015 року склало близько 10 тисяч осіб.