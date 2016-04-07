Лідер лібералів Європарламенту не здивований результатом референдуму і заявляє про необхідність реформ в ЄС

Відповідна заява політика була розповсюджена у четвер в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Для мене не став сюрпризом результат референдуму в Нідерландах. Європа не здатна подолати велику кризою, перед якою ми стоїмо. Ми можемо вирішити це, тільки більше працюючи разом та реформуючи Європу", - заявив Верхофстадт.

На переконання політичного лідера, для Європи "прийшов час для іншого шляху".

На його переконання, стратегічно найбільш негативні наслідки референдуму відчує Євросоюз, «але й цю проблему він переживе, питання лише в ціні».

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.