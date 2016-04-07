В ООН наступного тижня почнуть розгляд кандидатур на посаду генсека - посол

Про це він повідомив сьогодні в Twitter.

"На наступному тижні Генасамблея ООН починає слухання 8 кандидатів на наступного генсекретаря. Для нас вкрай важливе питання!", - підкреслив Єльченко.

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Як зазначив глава представництва України при ООН, після завершення добору серед кандидатів на посаду генсекретаря ООН відбудеться голосування в Раді Безпеки.

"Потім Генасамблея затвердить. Восени процес завершиться", - повідомив Єльченко.

З 1 січня 2007 року посаду генсекретаря ООН займає Пан Гі Мун.