Tesla відкликає 2700 машин через дефект сидінь
Виробник електромобілів Tesla Motors Inc. вирішила відкликати 2700 кросоверів моделі Tesla X через дефект третього ряду сидінь.
При аварії вони можуть раптово скластися, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Відкликанню підлягають автомобілі, випущені до 26 березня 2016 року і продані в США.
Як повідомила компанія, сидіння витримали 15 тестів на різкий механічний вплив, але не пройшли 16-е випробування.
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Скарг на сидіння з боку власників машин поки не надходило, але Tesla закликає власників не користуватися третім рядом сидінь, поки дефект не буде усунутий.
На відкликаних автомобілях будуть замінені спинки сидінь. Клієнтам повідомлять, коли запчастини будуть в наявності.
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Ремонт однієї машини займе близько двох годин. На всю програму потрібно близько п'яти тижнів.