Терористи, які влаштували вибухи в Брюсселі, планували теракти на Євро-2016
22:51, 11 квітня 2016Світ
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Під час чемпіонату Європи з футболу могла відбутися серія терактів.
REUTERS
Про це повідомляє Новое время з посиланням на The Guardian.
За інформацією видання, Мохаммед Абріні, один із організаторів терактів у Брюсселі, заявив про те, що продовження атак планувалося у Франції в період проведення чемпіонату Європи з футболу.
Також Абріні наполіг на тому, що бельгійська подія не мала бути головною.
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Раніше УНІАН повідомляв, що прокуратура Брюсселя повідомила про затримання декількох осіб у зв'язку з терактами в Брюсселі. Зокрема, поліція Бельгії затримала в Андерлехті 30-річного Мохамеда Абріні, який оголошений в міжнародний розшук у зв'язку з терактами в Парижі.
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