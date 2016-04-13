Названі причини зіткнення поїздів у Німеччині: диспетчер відволікся на гру в телефоні

Прокурори підозрюють, що він відволікся на гру на мобільному телефоні, що й спричинило залізничну катастрофу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними прокуратури, диспетчер захопився ігровими додатками в своєму мобільному телефоні і через це послав неправильні сигнали поїздам, а потім набрав неправильні номери для екстреного виклику, і не зміг зв'язатися з жодним із машиністів.

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Співробітник залізничної компанії, ім'я якого поки не називалося, визнав таку версію подій, повідомляють німецькі ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН раніше, причиною зіткнення двох поїздів в Німеччині стала «людська помилка».

Нагадаємо, 9 лютого в Баварії, поблизу міста Бад-Айблинга, зіткнулися два регіональні поїзди. В результаті зіткнення загинули 11 чоловік, ще 150 постраждали.