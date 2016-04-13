В охопленій війною Сирії проходять парламентські вибори (фоторепортаж)
Парламентські вибори почалися в Сирії вранці в середу, 13 квітня. На 250 місць у парламенті країни претендують більш ніж 3500 кандидатів з усіх сирійських провінцій.
Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 7:00 і працюватимуть до 19:00, повідомляє РБК з посиланням на агентство SANA.
Відзначається, що всього по країні працюють понад 7300 виборчих дільниць. Голосування може продовжуватися на строк до п'яти годин рішенням верховної комісії.
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Як відомо, указ про проведення парламентських виборів у Сирії 13 квітня президент країни Башар Асад видав 22 лютого. Він зробив це через кілька годин після того, як було оголошено про угоду між Росією і США про припинення вогню в Сирії.
Нагадаємо, незабаром Асад заявив, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.