В охопленій війною Сирії проходять парламентські вибори (фоторепортаж)

Виборчі дільниці розпочали свою роботу о 7:00 і працюватимуть до 19:00, повідомляє РБК з посиланням на агентство SANA.

Відзначається, що всього по країні працюють понад 7300 виборчих дільниць. Голосування може продовжуватися на строк до п'яти годин рішенням верховної комісії.

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Як відомо, указ про проведення парламентських виборів у Сирії 13 квітня президент країни Башар Асад видав 22 лютого. Він зробив це через кілька годин після того, як було оголошено про угоду між Росією і США про припинення вогню в Сирії.

Нагадаємо, незабаром Асад заявив, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.