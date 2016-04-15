Витрати на відновлення Сирії можуть скласти понад 150 мільярдів доларів - Всесвітній банк

Про це заявив голова Всесвітнього банку Джим Йон Кім, передає Deutsche Welle. За його словами, сирійські біженці навряд чи повернуться додому, якщо не буде відбудовано школи, будинки та лікарні.

Однак при цьому Йон Кім зазначив, що низькі ціни на нафту ускладнять відбудову Сирії, оскільки традиційні донори - країни Близького Сходу - мають зменшені надходження за цією критично важливою для них статею бюджету.

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"Я дуже стурбований тим, що не буде тієї допомоги, яку можна було б очікувати у часи нафти по 100 доларів за барель", - сказав Йон Кім. - Зазвичай потужна підтримка надходила від сусідів по регіону - нафтовидобувних держав, але вони самі зараз зіштовхнулися з бюджетним дефіцитом".