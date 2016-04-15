Потужний землетрус в Японії: загинули щонайменше двоє людей, сотні поранених (фоторепортаж)

Як передає Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ, одна людина загинула через обвал будинку, інша - в результаті пожежі, що спалахнула після землетрусу. Крім того, щонайменше 400 людей були госпіталізовані.

Водночас, як заявив один з чиновників, відповідальних за ліквідацію надзвичайних ситуацій, щонайменше дев'ятеро людей визнані загиблими в місті Кумамото. Повідомляється, що кількість жертв може зрости.

Рятувальна операція з пошуку людей, які можуть лишатися під завалами, тривала всю ніч.

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В епіцентрі землетрусу в районі міста Кумамото сила підземних поштовхів досягала 7 балів за 7-бальною японською шкалою.

Землетрус зачепив південно-західний острів Кюсю, десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки. По телебаченню заявили, що попередження про цунамі не було.

Як заявив орган регулювання в ядерній сфері Японії, жодних проблем на електростанціях країни через землетрус не виникло.