Потужний землетрус в Японії: загинули щонайменше двоє людей, сотні поранених (фоторепортаж)
В результаті потужного землетрусу на півдні Японії 14 квітня щонайменше двоє людей загинули, сотні були поранені.
Як передає Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ, одна людина загинула через обвал будинку, інша - в результаті пожежі, що спалахнула після землетрусу. Крім того, щонайменше 400 людей були госпіталізовані.
Водночас, як заявив один з чиновників, відповідальних за ліквідацію надзвичайних ситуацій, щонайменше дев'ятеро людей визнані загиблими в місті Кумамото. Повідомляється, що кількість жертв може зрости.
Рятувальна операція з пошуку людей, які можуть лишатися під завалами, тривала всю ніч.
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В епіцентрі землетрусу в районі міста Кумамото сила підземних поштовхів досягала 7 балів за 7-бальною японською шкалою.
Землетрус зачепив південно-західний острів Кюсю, десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки. По телебаченню заявили, що попередження про цунамі не було.
Як заявив орган регулювання в ядерній сфері Японії, жодних проблем на електростанціях країни через землетрус не виникло.