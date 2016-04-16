РФ відреагувала на повідомлення української розвідки про 38 знищених російських військових на Донбасі

Про це Конашенков заявив у коментарі "Новая газета".

"Схоже, хлопці вчора добре провели день, от і написали ахінею", - заявив Конашенков, коментуючи дані Головного управління розвідки Міноборони України, опубліковані 16 квітня.

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Ранньо українська розвідка повідомила, що в ніч на 16 квітня в Росію через колишній пункт пропуску "Донецьк" (РФ) були вивезені тіла 38 загиблих російських військовослужбовців.