РФ відреагувала на повідомлення української розвідки про 38 знищених російських військових на Донбасі
20:39, 16 квітня 2016Світ
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Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що інформація про вивезення з Донбасу тіл 38 військовослужбовців РФ - "ахінея".
У РФ прокоментували повідомлення ГУР Міноборони України / news.vice.com/Harriet Salem
Про це Конашенков заявив у коментарі "Новая газета".
"Схоже, хлопці вчора добре провели день, от і написали ахінею", - заявив Конашенков, коментуючи дані Головного управління розвідки Міноборони України, опубліковані 16 квітня.
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Ранньо українська розвідка повідомила, що в ніч на 16 квітня в Росію через колишній пункт пропуску "Донецьк" (РФ) були вивезені тіла 38 загиблих російських військовослужбовців.
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