У ФБР розповіли, у скільки їм обійшовся злом iPhone

Глава ФБР Джеймс Комі на прес-конференції сказав, що на злом телефону служба витратила більше, ніж він заробить до пенсії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

При цьому Комі уточнив, що до пенсії йому залишилося сім років і чотири місяці. Агентство Рейтер відзначає, що за цей час голова ФБР отримає 1,3 млн доларів, так як його офіційна зарплата становить 183 тисячі доларів в рік.

Спроби ФБР зламати телефон Фарука призвели до конфлікту служби з виробником iPhone - компанією Apple. Слідчі через суд зажадали зобов'язати компанію допомогти отримати доступ до наявної в смартфоні інформації.

Суд встав на сторону ФБР, однак Apple оскаржила рішення і заявила, що незалежно від результатів розгляду апеляції не збирається його виконувати, оскільки вважає це посяганням на права своїх користувачів.

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Компанію підтримали багато інших IT-гігантів, однак у підсумку до розгляду скарги справа не дійшла. ФБР заявило, що самостійно зуміло зламати iPhone, в зв'язку з чим відкликало свій позов.