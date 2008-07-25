Генсек Ради Європи поставив КС України у приклад європейським судам

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС восени планує відвідати Україну.

Про це йдеться у його листі на адресу голови Конституційного Суду України Андрія СТРИЖАКА, повідомили УНІАН у прес-службі КС.

Зокрема, у своєму листі Т.ДЕВІС привітав А.СТРИЖАКА з тим, що КС завершив розгляд усіх конституційних подань і звернень за 2006 і 2007 роки.

«На жаль, стару приказку «Відкладене правосуддя дорівнює відмові» можна застосувати до багатьох європейських судів. Тож вони мають наслідувати приклад Конституційного Суду України», - заявив Т.ДЕВІС.

Загалом він визнав, що розвантаження роботи Суду є складним завданням, і небагато судів у Європі можуть цим похвалитися. "Немає в тому таємниці, що навіть наш власний Європейський суд з прав людини у Страсбурзі бореться із постійно зростаючою кількістю заяв. Відтак, я очікую на нашу наступну зустріч, під час якої, як я сподіваюсь, Ви поділитеся зі мною секретами Вашого успіху", йдеться у листі Т.ДЕВІСА на адресу А.СТРИЖАКА.

Також Генсек Ради Європи позитивно оцінив завершення формування складу Конституційного Суду України.

"Рада Європи і особисто я як Генеральний секретар надаємо великого значення чудовому рівню співробітництва з Україною, можливо, найбільш масштабному у порівнянні з іншими країнами-членами Організації. Сподіваюсь на нашу з Вами зустріч під час мого візиту до Києва цієї осені", - зазначив Т.ДЕВІС.