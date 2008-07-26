Молдова через повені в Україні евакуює свій курорт

Сьогодні пополудні розпочалася евакуація відпочиваючих з курортного містечка біля Кишинева Вадул луй воде у зв`язку із загрозою серйозної повені через сильні дощі в західних регіонах України.

Як повідомляє агентство «Новини-Молдова», про це заявив сьогодні прем`єр-міністр Молдови Зінаїда ГРЕЧАНА на терміново скликаній прес-конференції.

Вона сказала, що у зв`язку із стихійним лихом у західних областях України, де вже другу добу не припиняються сильні зливи, виникла реальна загроза повені на річках Прут і Дністер.

У зв`язку з цією надзвичайною ситуацією створено спеціальну держкомісію, яку очолив перший віце-прем`єр міністр Ігор ДОДОН.

За словами І.ДОДОНА, у зв`язку з паводками в Україні збільшилося скидання води з водосховищ у Дністровську і Дубосарах, і небезпека повені загрожує тим районам республіки, які розташовані неподалік від річки Дністер і Прут.

Фахівці прогнозують, що, починаючи з понеділка, рівень води в цих річках збільшиться приблизно на один метр.

«Ситуація перебуває під контролем, метеорологи, співробітники Департаменту надзвичайних ситуацій координують свою діяльність зі своїми колегами з Румунії, України і лівобережних районів країни. По-друге, прохання до населення не допускати жодних проявів паніки і виконувати всі розпорядження співробітників евакуаційної комісії. І по-третє, настійно рекомендуємо всім жителям республіки в найближчий день утриматись від поїздок у райони, де існує небезпека повені», - наголосив І.ДОДОН.