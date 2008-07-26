Українці знову у полоні - пірати викрали екіпаж судна „Геркулес”
Місце знаходження заручників невідоме
Серед п’яти викрадених 25 липня ц.р. у Нігерії членів екіпажу судна „Геркулес” - двоє громадян України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія.
Як зазначається в повідомленні, наразі вимоги викрадачів та місце знаходження заручників невідомі.
Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія продовжує з’ясовувати подробиці інциденту.
Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.
Як повідомляв УНІАН, у другій половині дня 24 липня ц.р. у відкритому морі біля Боні Айленд, штат Ріверз, Нігерія, стався напад на судно „Геркулес”, яке обслуговує нафтові платформи італійської компанії “Saipem”.
Вранці, 25 липня ц.р., судно та 7 членів екіпажу було звільнено. Решту, 5 моряків викрадачі вивезли у невідомому напрямку.