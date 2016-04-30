Пентагон назвав провокацією небезпечний маневр російського Су-27

Про це заявив офіційний представник Пентагону Білл Урбан, передає РБК з посиланням на Reuters. "Це небезпечне і непрофесійне повітряне перехоплення може завдати серйозної шкоди і травм всім екіпажам, які брали участь в інциденті", - зазначив Білл Урбан.

Читайте такожРосійський Су-27 зробив "бочку" над літаком-розвідником ВПС США

"Що ще більш важливо, небезпечні і непрофесійні дії одного пілота можуть стати причиною непотрібної ескалації напруженості між двома країнами", - додав він. Білл Урбан зазначив, що це не перший такий випадок за останній рік і США "дуже стурбовані" подібною поведінкою.

За даними CNN, інцидент стався в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Російський винищувач, як розповіли співрозмовники телеканалу у Міноборони США, здійснив фігуру вищого пілотажу "бочка" (переворот щодо поздовжньої осі на 360 градусів) приблизно в 30 м від американського літака.