У Стамбулі поліція застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону першотравневої демонстрації (фоторепортаж)

Крім того, представники служб безпеки затримали кількох маніфестантів з метою перешкодити сотням охочих продовжити акцію на головній в Стамбулі історичній площі Таксім, де влада заборонила проводити мітинги. Замість цього ряду профспілок дозволили організувати марші у віддаленому районі міста, поблизу аеропорту, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Всього у неділю, 1 травня, в найбільшому турецькому місті задіяно 15 тис. поліцейських і 120 водометів, передає агентство Anadolu. Воно також повідомило, що в Анкарі було затримано чотирьох імовірних джихадистів "Ісламської держави", які нібито планували теракти під час першотравневих заходів у столиці Туреччини. Затримані є громадянами Сирії і вже деякий час проживають в Анкарі.

В інших містах Туреччини першотравневі марші пройшли без ексцесів, проте в Газіантепі захід скасували після вибуху біля відділення поліції, який забрав життя двох людей.