В результаті чергового вибуху на південному сході Туреччини 1 військовий загинув і 26 поранені
03:12, 02 травня 2016Світ
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У Діджле на південному сході Туреччини в неділю прогримів вибух.
Поранені доставлені у військовий госпіталь Діярбакира / aa.com.tr
Як повідомляє Anadolu, в результаті вибуху в районному командуванні жанармерії в Діджле (провінція Діярбакир) 1 військовий загинув і ще 26 осіб, включаючи цивільних, були поранені.
Поранені доставлені в Діярбакирський військовий госпіталь. Зазначається, що стан трьох з них оцінюється як важкий.
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В організації теракту підозрюють Робочу партію Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.
Нагадаємо, також 1 травня в турецькому Газіантепі стався потужний вибух у будівлі поліції. У результаті 1 людина загинула, ще 14 отримали поранення.
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