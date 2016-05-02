В результаті чергового вибуху на південному сході Туреччини 1 військовий загинув і 26 поранені

Як повідомляє Anadolu, в результаті вибуху в районному командуванні жанармерії в Діджле (провінція Діярбакир) 1 військовий загинув і ще 26 осіб, включаючи цивільних, були поранені.

Поранені доставлені в Діярбакирський військовий госпіталь. Зазначається, що стан трьох з них оцінюється як важкий.

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В організації теракту підозрюють Робочу партію Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.

Нагадаємо, також 1 травня в турецькому Газіантепі стався потужний вибух у будівлі поліції. У результаті 1 людина загинула, ще 14 отримали поранення.