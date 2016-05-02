У Нью-Йорку на Великдень згорів собор Сербської православної церкви (фото, відео)
Масштабна пожежа сталася 1 травня (в ніч на 2 травня за Київським часом) в соборі святого Сави в центрі нью-йоркського Манхеттена.
Про пожежу, зокрема, повідомляла сама церква на своїй сторінці в Facebook.
При цьому раніше в неділю церква опублікувала фоторепортаж про святкування Великодня. Як повідомляє NBC New York, його відвідало близько 700 парафіян.
Пожежа ж виникла близько 19 години за місцевим часом, коли в будинку вже нікого не було.
Повідомляється, що сторож церкви, помітивши вогонь, спробував пробратися всередину, але був змушений повернутися, надихавшись при цьому чадним газом. Інших, більш серйозних постраждалих немає.
Судячи з фотографій і відео в мережі, собор згорів повністю. Близько 21:30 за місцевим часом (4:30 по Києву) пожежу вдалося загасити. В результаті пожежі впав дах будівлі й залишилися тільки стіни.
Собор святого Сави відноситься до Східноамериканської єпархії Сербської православної церкви, також відомий як Троїцька церква. Будівля побудована в стилі англійської готики в 1850 році і спочатку була протестантським храмом. У 1942 вона була продана, і в 1944 році переосвячена в якості православної церкви.
Sad news - One of historical New York City edifices, St. Sava's Serbian Orthodox church engulfed in massive fire pic.twitter.com/YxOPZMMihY— Sava Janjic (@SavaJanjic) May 2, 2016
More. pic.twitter.com/TKIZNN73ft— Micha Ward (@MGBWard) May 1, 2016
170 #FDNY members on scene of 4-fire alarm at 25th & Broadway #Manhattanpic.twitter.com/Y9vTqFNBLQ— FDNY (@FDNY) May 1, 2016
Manhattan *3 Fire Alarm* West 25 St & Broadway, Watch FOOTAGE @FDNY Battling MASSIVE FIRE #NYC 140+ Firefighters o/s pic.twitter.com/9DKU9FmvdZ— NYS Hock (@911fb) May 1, 2016
Manhattan: #BREAKING MASSIVE *3RD FIRE ALARM* West 25 & Broadway, Reports of people trapped #FDNY#NYC WATCH VIDEO pic.twitter.com/CbkBmrAUP0— NYS Hock (@911fb) May 1, 2016
Serbian Orthodox Cathedral of St. Sava #newyork@SkyTG24@MediasetTgcom24pic.twitter.com/yx69DhzeuA— Fabrizio Chessa (@FabrizioChessa) May 1, 2016
Flames shooting from Cathedral of St. Sava on 25th in #NewYork. No word on injuries. pic.twitter.com/pGJRhrLbWO— Bob Redell (@BobNBC) May 1, 2016
#FDNY members operating at 4-fire alarm at 25th & Broadway #Manhattanpic.twitter.com/gjrnQ0MAjC— FDNY (@FDNY) May 1, 2016
Witnessing a huge church fire in flatiron. Flames billowing out. Rood pouring the smoke. Completely engulfed. pic.twitter.com/8qJfgc2zcE— Mollie Tavel (@MobileMollie) May 1, 2016