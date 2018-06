У Нью-Йорку на Великдень згорів собор Сербської православної церкви (фото, відео)

Про пожежу, зокрема, повідомляла сама церква на своїй сторінці в Facebook.

При цьому раніше в неділю церква опублікувала фоторепортаж про святкування Великодня. Як повідомляє NBC New York, його відвідало близько 700 парафіян.

Пожежа ж виникла близько 19 години за місцевим часом, коли в будинку вже нікого не було.

Повідомляється, що сторож церкви, помітивши вогонь, спробував пробратися всередину, але був змушений повернутися, надихавшись при цьому чадним газом. Інших, більш серйозних постраждалих немає.

Судячи з фотографій і відео в мережі, собор згорів повністю. Близько 21:30 за місцевим часом (4:30 по Києву) пожежу вдалося загасити. В результаті пожежі впав дах будівлі й залишилися тільки стіни.

Собор святого Сави відноситься до Східноамериканської єпархії Сербської православної церкви, також відомий як Троїцька церква. Будівля побудована в стилі англійської готики в 1850 році і спочатку була протестантським храмом. У 1942 вона була продана, і в 1944 році переосвячена в якості православної церкви.

Sad news - One of historical New York City edifices, St. Sava's Serbian Orthodox church engulfed in massive fire pic.twitter.com/YxOPZMMihY — Sava Janjic (@SavaJanjic) May 2, 2016

Manhattan *3 Fire Alarm* West 25 St & Broadway, Watch FOOTAGE @FDNY Battling MASSIVE FIRE #NYC 140+ Firefighters o/s pic.twitter.com/9DKU9FmvdZ — NYS Hock (@911fb) May 1, 2016

Flames shooting from Cathedral of St. Sava on 25th in #NewYork. No word on injuries. pic.twitter.com/pGJRhrLbWO — Bob Redell (@BobNBC) May 1, 2016