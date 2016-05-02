У Нью-Йорку на Великдень згорів собор Сербської православної церкви (фото, відео)

05:51, 02 травня 2016
Світ
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Масштабна пожежа сталася 1 травня (в ніч на 2 травня за Київським часом) в соборі святого Сави в центрі нью-йоркського Манхеттена.

/ twitter.com/STEVE_FLASH

Про пожежу, зокрема, повідомляла сама церква на своїй сторінці в Facebook.

При цьому раніше в неділю церква опублікувала фоторепортаж про святкування Великодня. Як повідомляє NBC New York, його відвідало близько 700 парафіян.

Пожежа ж виникла близько 19 години за місцевим часом, коли в будинку вже нікого не було.

Повідомляється, що сторож церкви, помітивши вогонь, спробував пробратися всередину, але був змушений повернутися, надихавшись при цьому чадним газом. Інших, більш серйозних постраждалих немає.

Судячи з фотографій і відео в мережі, собор згорів повністю. Близько 21:30 за місцевим часом (4:30 по Києву) пожежу вдалося загасити. В результаті пожежі впав дах будівлі й залишилися тільки стіни.

Собор святого Сави відноситься до Східноамериканської єпархії Сербської православної церкви, також відомий як Троїцька церква. Будівля побудована в стилі англійської готики в 1850 році і спочатку була протестантським храмом. У 1942 вона була продана, і в 1944 році переосвячена в якості православної церкви.

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