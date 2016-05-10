В Сирії внаслідок авіаударів загинуло 10 осіб - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу з дотримання прав людини.

У самому місті Алеппо, за 50 км від міста Ідліб (центр однойменної провінції), спостерігалося продовження низького рівня боїв, але довкола Алеппо відбувалися важкі зіткнення.

Читайте такожУ боях під Алеппо загинули 13 іранських військових радників

Сирійська армія 9 травня пізно ввечері оголосила про продовження терміну дії режиму припинення вогню в Алеппо.

Авіаційні рейди, які здійснювалися сирійськими або російськими військовими літаками, завдавали ударів по місту Бінніш (6 км від міста Ідліб).

За різними повідомленнями, серед загиблих був місцевий командир сил повстанців.

Провінція Ідліб, яка межує з Туреччиною, майже повністю контролюється різними повстанськими групами, в тому числі пов'язаним з Аль-Каїдою Фронтом ан-Нусра та потужною ісламістською групою Ахрар аш-Шам.