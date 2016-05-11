Ердоган похвалився міццю своєї армії: у Сирії та Іраку силами Туреччини знищено 3 тисячі терористів
Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що Туреччина знищила 3 тис. бойовиків угруповання "Ісламська держава" на території Сирії та Іраку.
Як повідомляє Reuters, лідер Турецької держави заявив, що жодна інша країна не протистоїть так бойовикам "Ісламської держави", як це робить Туреччина.
Туреччина як член НАТО з самого початку неохоче брала участь в очолюваній Сполученими Штатами коаліції, яка виступає проти "Ісламської держави".
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На початку війни в Сирії міжнародне співтовариство критикувало Туреччину за те, що вона не могла зупинити потік іноземних бойовиків через свій кордон в Сирії, які там приєдналися до радикальних груп.
Разом з тим Туреччина заявляла, що країні потрібно більше допомоги від західних союзників у боротьбі з "Ісламською державою", особливо поруч із сирійським кордоном, де турецьке місто Кіліс протягом декількох тижнів неодноразово піддавався ракетним обстрілам.