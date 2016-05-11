Ердоган похвалився міццю своєї армії: у Сирії та Іраку силами Туреччини знищено 3 тисячі терористів

Як повідомляє Reuters, лідер Турецької держави заявив, що жодна інша країна не протистоїть так бойовикам "Ісламської держави", як це робить Туреччина.

Туреччина як член НАТО з самого початку неохоче брала участь в очолюваній Сполученими Штатами коаліції, яка виступає проти "Ісламської держави".

Читайте такожЄвросоюз та Туреччина погодили процедуру відбору біженців - Bild

На початку війни в Сирії міжнародне співтовариство критикувало Туреччину за те, що вона не могла зупинити потік іноземних бойовиків через свій кордон в Сирії, які там приєдналися до радикальних груп.

Разом з тим Туреччина заявляла, що країні потрібно більше допомоги від західних союзників у боротьбі з "Ісламською державою", особливо поруч із сирійським кордоном, де турецьке місто Кіліс протягом декількох тижнів неодноразово піддавався ракетним обстрілам.