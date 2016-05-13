Бойовики ІД вбили 16 людей в іракському кафе

Інцидент стався в місті Балад, розташованому на північ від Багдада. За свідченнями очевидців, нападників було п'ятеро чи шестеро. Вони відкрили вогонь по відвідувачах. Також нападники використовували гранати, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомляється, кафе було популярно у вболівальників іспанського футбольного клубу "Реал Мадрид".

Як розповів заступник губернатора провінції Амар аль-Балдауи, нападники були одягнені у форму, що нагадувала форму місцевих силовиків. Після атаки вони сховалися в полях.

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Поліцейські почали переслідування і майже наздогнали чотирьох з нападників, але вони привели в дію "пояси смертників". Як сказав чиновник, пошук залишилися бойовиків триває.

Серед убитих є поліцейські і члени місцевого шиїтського ополчення. Бойовики ІД вже офіційно взяли на себе відповідальність за напад.