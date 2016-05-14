Канадський прем'єр відвідав спустошене пожежею місто - BBC
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав спустошене пожежею місто Форт-МакМеррей уперше після евакуації звідти усіх мешканців.
Лісові пожежі, що спалахнули понад два тижні тому, змусили усі 88 тисяч мешканців залишити Форт-МакМеррей, що у провінції Альберта, передає BBC-Україна.
Пан Трюдо має намір на власні очі оцінити масштаби руйнувань, а також зустрітися із прем'єркою Альберти Рейчел Нотлі та працівниками рятівних служб.
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За попередніми оцінками, вогонь знищив майже 2,5 тисячі будівель у місті.
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Місцева влада каже, що планує повернути мешканців Форт-МакМеррея назад у місто за два тижні, проте поки що очікується, що ситуація із пожежею може знову ускладнитися у найближчі дні.