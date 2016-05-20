США і ЄС закликали іноземні банки та компанії вести бізнес з Іраном

"Ми не будемо стояти на шляху у міжнародних фірм або фінансових інститутів, які співпрацюють з Іраном, якщо вони дотримуються діючих законів", - наголошується в заяві.

За умовами ядерної угоди з Іраном, досягнутої влітку минулого року і який набрав чинності в лютому, з Тегерана знімаються санкції, накладені раніше США і країнами ЄС. Однак потім Вашингтон ввів нові санкції, спрямовані проти ракетної програми Ірану і його участі у збройних конфліктах на Близькому Сході, повідомляє Російська служба ВВС.

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Згідно з заявою США і країн ЄС, Іран представляє великий інтерес для європейських та інших міжнародних банків і компаній, і спільний комплексний план дій передбачає відновлення їх зв'язків з Тегераном.

У документі також наголошується, що США і Євросоюз вивчають нові сфери співробітництва з Іраном, в тому числі використання експортних кредитів для полегшення торгівлі і інвестицій в іранську економіку.